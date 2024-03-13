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Publicado: 12 de marzo de 2024

Este texto se ocupa de las características de la sociedad comanditaria por acciones. El estatuto jurídico de una Société en Commandite par Actions (SCA) es el de una sociedad mercantil en la que los socios de la sociedad se dividen en dos grupos denominados socios colectivos y socios comanditarios. El estatuto del socio colectivo es el mismo que el de una Société en Nom Collectif (SNC), es decir, los socios son indefinida y solidariamente responsables de las deudas de la sociedad, y sus acciones no son libremente transferibles. Los socios comanditarios tienen el mismo estatus que los accionistas de una Société Anonyme (SA). Su responsabilidad se limita al importe de sus aportaciones y sus acciones son transmisibles en las mismas condiciones que las de una sociedad “tradicional”. De hecho, los socios colectivos tienen plenos pode…