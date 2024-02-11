La Historia de la Ciencia del Delito

Ese artículo es una profundización de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre la historia de la ciencia del delito. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Desarrollo de la Ciencia del Delito

Aunque la ciencia del delito se etiquetó por primera vez como tal en 2001, sus raíces se remontan a por lo menos 50 años, al desarrollo de ideas sobre prevención del delito a través del diseño ambiental, criminología ambiental y análisis del crimen más generalmente (explicación). CPTED se centra en el entorno construido y en la medida en que el comportamiento del delincuente se puede controlar a través de su manipulación.

La criminología ambiental implica la noción de que el análisis de los eventos delictivos puede contribuir en gran medida a la comprensión y el control del delito. Se basa en gran medida en el trabajo de destacados autores iniciales, como …