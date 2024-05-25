Historia de la Justicia Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: History of the environment justice.

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Historia de la Justicia Ambiental

La justicia ambiental forma parte de un movimiento social (un organismo colectivo, en general, que se distingue por un alto nivel de compromiso, y activismo político, pero que a menudo carece de una organización clara) más amplio que se ocupa de las cuestiones ambientales, incluidas las que afectan a las personas. Los inicios del movimiento de justicia ambiental en los Estados Unidos podrían ser vistas como protestas l…