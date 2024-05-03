Historia de la Mediación

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: sobre Mediación Internacional, véase aquí. En la mediación, un tercero guía la resolución de conflictos por consenso mediante un compromiso y cooperación mutuos en lugar de una decisión impuesta. Es privado en lugar de público, persuasivo en lugar de coercitivo, democrático en lugar de autocrático. El mediador se preocupa por el bienestar común y la dignidad humana de las partes, no por recompensar a uno y castigar al otro. La integración en lugar de la reivindicación es el resultado. Las partes hacen el acue…