Historia de la Política Ambiental

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Historia de la Política Ambiental

Se observan cuatro fases semidistintas en la gestión de la sostenibilidad en todo el mundo desde el decenio de 1960. Antes de finales del decenio de 1960, casi todos los problemas ambientales eran abordados por los gobiernos locales o regionales. La política de contaminación del agua y el aire en los Estados Unidos era generalmente dominio de los gobiernos estatales. Mientras tanto, en Europa, países como el Reino Unido y Alemania Occi…