Historia de la Política Ambiental en Asia

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Historia de la Política Ambiental en Asia Oriental

El medio ambiente se convirtió por primera vez en una cuestión política en Asia Oriental cuando los habitantes de las comunidades rurales vieron amenazadas sus vidas y sus medios de subsistencia por la contaminación industrial. Los residentes locales se organizaban entonces para intentar detener la contaminación perjudicial y exigir reparación a las empresas y al gobierno. Las respuestas iniciales del g…