Historia de la Política Social Americana en los 70
Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En 1974, el sistema de política social expansivo que había prevalecido en la posguerra terminó, y un sistema más restrictivo que caracterizaría el resto de los años setenta y comienzos de los años ochenta comenzó a ocupar su lugar. Aunque los programas importantes, co…