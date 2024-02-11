Historia de la Recaudación Naval

Dinero de los barcos

El dinero de los barcos, en la historia británica, es un impuesto no parlamentario recaudado por primera vez en la época medieval por la corona inglesa en las ciudades y condados costeros para la defensa naval en tiempos de guerra. Exigía a los contribuyentes que aportaran un determinado número de barcos de guerr…