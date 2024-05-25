Historia del Derecho Ambiental

En inglés: History of (International) Environmental Law.

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Historia del Derecho Ambiental Internacional

La estrecha interacción con las leyes y políticas nacionales ha sido la principal fuerza impulsora de la innovación en el derecho ambiental internacional, hasta el punto de que los economistas han observado con cierta perplejidad el "mundo no ergódico" de los regímenes ambientales, que está sujeto no sólo a cambios naturales y tecnológicos imprevisibles, sino también a una gran cantidad de enfoques regulatorios que son nuevos, a menudo divergentes y competitivos. La mayoría de las descripciones de la evolución histórica del derecho internacional del medio ambiente distinguen tres o cuatro "períodos" o "fases" principales: la "era tradicional" hasta aproximadamente 1970 (antes de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre…