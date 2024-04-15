Historia del Desarrollo Económico de de América Latina

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho internacional económico en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la Historia del Desarrollo Económico Latinoamericano, de América Latina. Véase la Economía Industrial Latinoamericana, los Recursos Empresariales Digitales Latinoamericanos de Ámbito Regional y Doméstico, los Recursos Digitales de Economía Latinoamericana, la economía latinoamericana, los Recursos Digitales de Desarrollo Latinoamericano y los Recursos Digitales Regionales Latinoamericanos. Te explicamos, en el contexto del derecho económico internacional, qué es, sus características y contexto.

Etapas de la Historia del Desarrollo Económico Latinoamericano

El enfoque institucionalista permite a un historiador y economista como Douglass North (Premio Nobel en 1993) explicar la evolución divergente de América Latina y de la América anglosa…