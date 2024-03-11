La Historia del Trabajo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la historia del trabajo.

Trabajo

Historia del Trabajo en el Centro de Europa

La Edad Media

El pensamiento medieval, tal y como se desarrolló en los siglos X y XI, dividía la sociedad en tres estados u órdenes (véase a continuación acer…