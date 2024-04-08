Historia Económica de la Región Alpina

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho internacional económico en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la historia económica de la región alpina. Te explicamos, en el contexto del derecho económico internacional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Región Alpina

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Región alpina

Véase la definición de Región alpina en el diccionario.

Historia Económica de la Región de los Alpes

La agricultura en la Edad Media

Hasta la Alta Edad Media, la agricultura en la región alpina era esencialmente una economía de subsistencia. En el umbral de la Alta Edad Media -alrededor del año 1300 en los Alpes occidentales y centrales, algo m…