Historia Económica de la Región Alpina
Hasta la Alta Edad Media, la agricultura en la región alpina era esencialmente una economía de subsistencia. En el umbral de la Alta Edad Media -alrededor del año 1300 en los Alpes occidentales y centrales, algo más tarde en los Alpes orientales- se p
Historia Económica de la Región Alpina
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho internacional económico en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la historia económica de la región alpina. Te explicamos, en el contexto del derecho económico internacional, qué es, sus características y contexto.
Visualización Jerárquica de Región Alpina
Geografía > Regiones > Región alpina > Historia social de la Región alpina
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Región alpina
Véase la definición de Región alpina en el diccionario.
Historia Económica de la Región de los Alpes
La agricultura en la Edad Media
Hasta la Alta Edad Media, la agricultura en la región alpina era esencialmente una economía de subsistencia. En el umbral de la Alta Edad Media -alrededor del año 1300 en los Alpes occidentales y centrales, algo m…