La Historia Económica de Malasia

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La Historia Económica de Malasia

La Federación de Malasia, formada en 1963, constaba originalmente de Malaya, Singapur, Sarawak y Sabah. Debido a las tensiones políticas internas, Singapur se vio obligado a abandonarla en 1965. Malaya se conoce ahora como Malasia Peninsular, y los otros dos territorios de la isla de Borneo como Malasia Oriental. Antes de 1963, estos territorios estuvieron bajo dominio británico durante…