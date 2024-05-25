Historia Reciente de la Legislación en Materia de Medio Ambiente

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: puede complementar la lectura de la Historia Reciente de la Cooperación Internacional en Materia de Medio Ambiente y también la información relativa a la Historia Reciente de los Principales Hitos en los Retrocesos en Materia de Medio Ambiente. Este artículo repasa los principales hitos en la legislación ambiental de algunos países, incluido los Estados Unidos. Los últimos años (aquí generalmente se empieza en 1970) abarcan casi todos los principales hitos de la legislación ambiental de los Estados Unidos. Se establecieron políticas cla…