Historia Reciente de los Retrocesos en Materia de Medio Ambiente

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: puede complementar la lectura de la Historia Reciente de la Cooperación Internacional en Materia de Medio Ambiente.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Historia Reciente de los Principales Hitos en los Retrocesos en Materia de Medio Ambiente

Si bien los últimos años (aquí se inicia desde 1969) han sido un período de gran progreso ambiental, ha habido varios desastres ambientales notables. Algunos de estos desastres fueron causados por fenómenos naturales, pero la mayoría han sido el s…