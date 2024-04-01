Historial de Crédito

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El historial de crédito es un registro de los préstamos y el comportamiento de pago de individuos o empresas en el pasado.

En el caso de los individuos, estos registros son recopilados y mantenidos por varias grandes agencias de informes de crédito en nombre de las empresas que otorgan crédito a los consumidores. Estas agencias reúnen y venden información sobre los consumidores individuales, incluyendo si una persona paga las cuentas a tiempo, si se ha declarado en bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es…