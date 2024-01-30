Honorarios Periciales

Honorarios Periciales en Argentina

La última reforma del Código de Procedimientos en Materia Penal relacionada con la actuación de peritos

Resumen

Atentos a las recientes reformas introducidas en el Código de Procedimientos en Materia Penal, ley 22.385 (año 1981) mencionaremos los arts. 339, 347 y 484, de incumbencia pericial. artículo (argentino) 336 (Texto nuevo): "Decretado el reconocimiento pericial durante el ple…