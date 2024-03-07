Las horas de trabajo en la historia americana En el siglo XIX, muchos estadounidenses trabajaban setenta horas o más a la semana y la duración de la semana laboral se convirtió en una importante cuestión política. Desde entonces, la duración de la semana laboral ha disminuido considerablemente. Estimaciones de la duración de la semana laboral Medir la duración de la semana laboral (o de la jornada laboral o del año laboral) es una tarea difícil, llena de ambigüedades sobre lo que constituye el trabajo y quién debe ser considerado trabajador.

Trabajadores

Estimar la duración de la semana laboral histórica es aún más problemático. Antes de la Guerra Civil, la mayoría de los estadounidenses trabajaban en la agricultura y la mayor parte de ellos eran autónomos. Al igual que los trabajadores por cuenta propia en otros campos, no veían ninguna razón para registrar la cantidad de tiempo que pasaban trabajando. A menudo la distinción entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio era borrosa.

Por lo tanto, las e…