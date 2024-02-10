Idioma del Procedimiento

Idioma del Procedimiento (en Arbitraje)

Concepto de idioma del procedimiento en relación a este ámbito: El idioma conforme al cual se sigue un procedimiento arbitral adquiere relevancia cuando nos encontramos ante contratos celebrados entre partes que hablan idiomas diferentes; o cuando el idioma empleado para la celebración del contrato difiere del idioma en el cual se ha venido ejecutando el contrato; o cuando el arbitraje se lleva en un idioma distinto al idioma utilizad…