Igualdad de las Partes

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Igualdad de las Partes (en Arbitraje)

Concepto de igualdad de las partes en relación a este ámbito: El principio de igualdad de partes, juntamente con el principio de audiencia y contradiccIón constituyen los principios informadores básicos de todo proceso, hasta el punto que se haya afirmado que sin éstos, no existe proceso.

Compartir

Su relevancia es tal que han alcanzado el rango de derechos humanos al haber sido incorporados en distintos Tratados y Convenios Internacionales. Así, e…