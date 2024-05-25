Impacto Ambiental de los Residuos Electrónicos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Residuos electrónicos: Electrónica desechada y residuos digitales

No existe una definición sencilla de los residuos electrónicos. Se trata tanto de un subproducto de los procesos de fabricación como de la eliminación de los dispositivos finales de nuestra infraestructura digital: las montañas de televisores, microondas, consolas de videojuegos y dispositivos portátiles, luces de Navidad, etc. Los residuos electrónicos también están innegablemente mezclados con los residuos…