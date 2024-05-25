Impacto Ambiental en Zonas Costeras

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El tamaño y la naturaleza del sector turístico lo ponen en el punto de mira de las críticas de los medios de comunicación y de algunos grupos ecologistas y de consumidores verdes. Nota: El sector del turismo de deportes de invierno ha sido identificado como altamente vulnerable al cambio climático global por más de 30 estudios en más de 10 países. Véase, en general, también, la vulnerabilidad del sector del turismo (global y local) al impacto del cambio climático y la vulnerabilidad del Sector del Turismo del Caribe a los Impactos del Cambio Climático. Y véase también ac…