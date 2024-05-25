Impacto (Social, etc.) de la Contaminación por Plástico en el Mar

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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La contaminación por pellets de resina plástica

Estos gránulos de plástico previos a la producción son una fuente importante de contaminación por plástico en los entornos marinos debido a los vertidos no regulados durante la producción y el transporte. Es un tipo de residuo marino originado por las partículas de plástico utilizadas en la fabricación de plásticos a gran escala. A pesar de la enorme preocupación de la opinión pública, la producción de plás…