Impacto del Cambio Climático en los Deportes

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Impacto del Cambio Climático en los Deportes

Aunque los deportes al aire libre afectan al medio ambiente, el medio ambiente también afecta a los deportes al aire libre. El cambio climático global ha provocado un aumento de las temperaturas de la superficie, y los lugares que se han utilizado tradicionalmente para las competiciones deportivas de invierno ya no pueden utilizarse debido al clima más cálido y a la falta de nieve y hielo. La…