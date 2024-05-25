Impacto Humano sobre el Clima
Impacto Humano sobre el Clima
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Durante los últimos tres siglos, los efectos de los humanos en el medio ambiente mundial (o global) han aumentado. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Debido a las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, el clima global puede apartarse significativamente del comportamiento natural durante muchos milenios. Parece apropiado asignar el término "Antropoceno" a la actual, en muchos sentidos dominada por el hombre, época geológica…