Impacto Medioambiental del Desperdicio de Alimentos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El desperdicio de alimentos se produce en todos los niveles de la cadena de suministro y más allá, desde la granja hasta la mesa, por razones que van desde el deterioro hasta el exceso de compras. El Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) define el desperdicio de alimentos como "la cantidad comestible de alimentos, después de la cosecha, que está disponible para el consumo humano pero que no se consume por ninguna razón". Así, el Servicio de Investigación Económica del USDA estima que, en Estados Unidos, el de…