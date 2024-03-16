Impuesto al Valor Neto

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Impuesto al Valor Neto, en la plataforma (de Lawi) global, se utiliza, generalmente, cuando aparezca literalmente el término.

En la plataforma (de Lawi), un concepto relacionado con impuesto al valor neto incluye el siguiente: Propiedad inmueble. Para más información sobre impuesto al valor neto en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Net wo…