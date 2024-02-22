Impuesto Predial

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En inglés: Property tax. En la mayoría de los países desarrollados, el impuesto a la propiedad o predial ha sido la columna vertebral de las finanzas municipales durante muchos años. Cada vez más, está desempeñando un papel importante en la financiación (o financiamiento) de los servicios locales en los países menos desarrollados. El impuesto a las propiedades …