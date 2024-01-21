Impuesto sobre la Tierra

El impuesto sobre la tierra en economía

En inglés: Land Tax in economics. Véase también acerca de un concepto similar a impuesto sobre la tierra en economía.

Introducción a: El impuesto sobre la tierra en este contexto

La fiscalidad es la forma de socialización utilizada en las economías de mercado. Elegir lo que se grava es elegir lo que se so…