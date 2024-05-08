Impuesto sobre Sociedades

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre el impuesto sobre sociedades.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Impuesto sobre sociedades

Asuntos Financieros > Fiscalidad > Impuesto sobre la renta Derecho > Derecho civil > Derecho civil > Estatuto jurídico > Persona jurídica Empresa y Competencia > Gestión contable > Contabilidad > Resultado de explotación > Beneficio Empresa y Competencia > Forma jurídica de la soci…