Impuesto sobre Vehículos de Motor

Participación de los Länder en el Impuesto Sobre Vehículos de Motor en el Artículo 106b de la Constitución de Alemania

Este artículo trata sobre Participación de los Länder en el impuesto sobre vehículos de motor, y está ubicado en la Parte X, sobre Hacienda, de la Constitución alemana vigente. El artículo dispone lo siguiente: Corresponde a …