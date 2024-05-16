Impuestos a los Servicios

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Impuestos a los Servicios, en la plataforma (de Lawi) global, en general, hace referencia o se utiliza como término genérico para los impuestos en servicios, pero deben incluirse asímismo el término específico que surja de la traducción literal del nombre del impuesto.

En la plataforma (de Lawi), los conceptos y temas relacionados con impuestos a los se…