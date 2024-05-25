Impuestos Ecológicos o Ecotasas

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: parte de esta entrada se basa en el Dictamen del Grupo de Trabajo sobre Ecotasa y Fiscalidad Ecológica, del Parlamento de Andalucía, aprobado por el Pleno el día 12 de septiembre de 2002.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Introducción

Kogels (International Fiscal Association 1995:63) se refiere a los instrumentos impositivos destinados a mejorar el medio ambiente, a través de la influencia en las decisiones económicas de los seres humanos. En el caso de los ecoimpuestos ―según los Organismos Internacionales―, está referido a un…