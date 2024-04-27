Los Impuestos Indirectos

Este artículo es un complemento a la información sobre la regulación tributaria, en esta revista de derecho de la empresa.

Read null in the Substack app Available for iOS and Android Get the app

Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Puede interesar el contenido relativo a:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Distinción Impuestos Directos e Indirectos

La distinción entre impuestos directos e indirectos se presenta a menudo como la división fundamental del derecho fiscal en lo que se refiere a la base imponible, la liquidación, la recaudación y el contencioso. Es la síntesis de todas las distinciones presentadas anteriormente.

Compartir

Sin embargo, aunque esta oposición ha dado lugar a una polémica política clásica sobre las ventajas respectivas de ambos impuestos,…