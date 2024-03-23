Los Impuestos Proporcionales

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre los impuestos proporcionales. Véase también acerca de las ventajas y desventajas del impuesto proporcional. Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Los Impuestos Proporcionales y sus Diferencias

En el siglo XIX y principios del XX, hubo una controversia entre los defensores y partidarios de los impuestos proporcionales y progresivos. Mientras que la imposición proporcional es un impuesto con un tipo constante independientemente de la cuantía de la base imponible, la imposición progresiva ve variar sus tipos en función de la cuantía de la…