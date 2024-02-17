Impugnación del Laudo Arbitral

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cuestiones terminológicas sobre Impugnación del Laudo Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de impugnación del laudo arbitral, en el contexto del convenio arbitral (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "award" en el derecho anglosajón, en inglés) en relación a este ámbito: Lo cierto y claro, es que con independencia de la cuestión terminológica, resulta común a ambas tesis, que la accIón de anulación está basada en causas tasadas (artículo 41 la y 34.2 Ley Modelo UNCITRAL), debiendo destacarse que la LA establece como motivos de impugnación del laudo las siguientes: - Inexistencia o invalidez del convenio arbitral. Para que pueda predicarse la existencia del convenio es necesario que concurran los tres requisitos esenciales de todo contrato: consentimiento, objeto y causa.

Pormenores

Por el contrario, el…