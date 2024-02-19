Inactividad de las Partes

Inactividad de las Partes (en Arbitraje)

Concepto de inactividad de las partes en relación a este ámbito: Omisión por alguna de las partes del arbitraje de la realización de actos procesales relevantes para la adecuada prosecución del mismo.

En cuanto a los efectos de la inactividad en el procedimiento arbitral y consiguiente resolución de la controversia mediante la emisión del laudo (arbitral, en el contexto del arbitraje; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "award" en el derecho anglosajón, en inglés), se impone, con carácter general, el criterio de continuación de las actuaciones arbitrales siempre que sea posible, evitándose, de este modo, que la conducta pasiva de una de las partes frustre el arbitraje. Así se deriva, por ejemplo, de la Ley de Arbitraje española para los arbitrajes internos e int…