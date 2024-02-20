Incongruencia del Laudo Arbitral

Falta de Motivación Laudo Arbitral como base de la Anulación de los Laudos Arbitrales en el CIADI

Nota: para información sobre la Anulación Parcial del Laudo Arbitral, véase aquí. El Artículo 48 (3) del Convenio del CIADI requiere que un laudo `se ocupe de todas las cuestiones sometidas al Tribunal, y que exponga las razones en las que se basa'. A su vez, el artículo 52, apartado 1, letra e), prevé la anulación porque "el laudo no ha sido motivado". Este motivo de anulación no permite ninguna revisión sustantiva de las razones que subyacen a la decisión del tribunal.

Más bien, el alcance de la revisión se limita a verificar si el laudo permite al lector seguir el razonamiento jurídico y fáctico del tribunal que lleva a su conclusión (MINE v Guinea, párrafos 5.08-5.09; Soufraki v United Arab Emirates, párrafo 128). La jur…