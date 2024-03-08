Indemnización Justa

Indemnización «pronta, Adecuada y Efectiva» e «indemnización Justa» (en Arbitraje)

Concepto de indemnización «pronta, adecuada y efectiva» e «indemnización justa» en relación a este ámbito: Definir el concepto de justiprecio en el arbitraje de inversiones ofrece las dificultades propias de coexistir dos aproximaciones distintas desde las que abordar tal misión; en primer lugar, la propia de aquellos Estados exportadores de capital, conocida bajo el nombre, ya clásico, de formula Hull, con origen en la nota diplomática del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Cordell Hull, a México en 1938, conforme a la cual debe entenderse por justiprecio aquella indemnización «pronta, adecuada y efectiva», a satisfacer por el Estado receptor en caso de expropiación, identificándose ésta con el valor de mercado. Los Estados importado…