Independencia del Árbitro

Independencia del Árbitro (en Arbitraje)

Concepto de independencia del árbitro en relación a este ámbito: las nociones de independencia, imparcialidad y neutralidad, predicadas o exigidas de cualquier persona con poder para enjuiciar (juez, árbitro), no son sinónimos ni son intercambiables, aunque a menudo se usan indistintamente. las Reglas de Ética para Árbitros Internacionales de la IBA (XII Yearbook: Commercial Arbitration, 199-202)realizan una delimitación de los dos primeros conceptos.

Según el articulo 3, «la parcialidad surge cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios en relación con la materia objeto de la controversia. la dependencia surge de las relaciones entre el árbitro y una de las partes, o con alguien estrechamente conectado con alguna de las partes». la independencia es la calidad de estar…