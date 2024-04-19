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Industria Editorial en la Edad Digital

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre la Industria Editorial en la Edad Digital, sin incluir mucho del impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial, por estar cubierto ampliamente en otros textos de la presente plataforma digital.

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