Ineficacia del Convenio Arbitral

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Ineficacia del Convenio Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de ineficacia del convenio arbitral en relación a este ámbito: la ineficacia del convenio arbitral puede venir dada por tres motivos distintos: invalidez, cesación de efectos e inexactitud o error.

En primer lugar, el convenio arbitral ha de ser válido para ser eficaz, ya que los efectos característicos del mismo no podrían producirse si éste fuese nulo. Para determinar la ineficacia por invalidez, habrá que tener en cuenta cuatro problemas: quién se pronuncia sobre la invalidez, con arreglo a qué ley, en qué momento y con qué efectos. Los sujetos que pueden declarar la ineficacia del convenio arbitral por entender que es inválido, son los árbitros, en cuyo caso habrán de declararse incompetentes, dejando expedita la vía judicial; o, por el contrario, si entienden que…