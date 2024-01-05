Infomemo o Cuaderno de Venta

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. ARIAS BARRERA, L.C., en “Generalidades del régimen del crédito sindicado: mención especial al derecho inglés” [Revista de Derecho Privado, núm. 22, 2012, págs. 337-338] señala que “el Information Memorandum es un documento precontractual cuyo contenido está determinado por una primera parte en la que se establecen las condiciones básicas del crédito, esto es el valor, las condiciones de pago, las tasas de interés, el términos, los costos, y la indicación de que el crédito cumplirá con las garantías y pr…