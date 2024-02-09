Informe Lindencrona y Mattsson
Informe Lindencrona y Mattsson (en Arbitraje): Financiación
Concepto de informe lindencrona y mattsson en relación a este ámbito: a) El Instituto Internacional para el Arbitraje de Conflictos Tributarios debería ser creado por Naciones Unidas para darle la categoría de órgano supranacional. b) la financiación (o financiamiento) de las distintas contiendas específicas entre los Estados serían asumidas de forma proporcional por parte de los Estados participantes. [1]
Requisitos objetivos de Informe Lindencrona y Mattsson (en Arbitraje)
Examen de informe lindencrona y mattsson en relación a este ámbito: a) Sólo se puede acudir al arbitraje habiéndose agotado otras vías para alcanzar el acuerdo. b) El arbitraje podría ser utilizado pa…