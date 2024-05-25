Informes Medioambientales
Informes Medioambientales de las Empresas
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: al respecto, puede interesar la información relativa a Informes de Riesgos Financieros sobre Inversiones en los Mercados Emergentes.
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Textos de de información social y medioambiental
Aunque se ha hecho hincapié en los textos contables que desempeñan un papel complementario y contextualizador de los resultados financieros cuantitativos que se publican al mismo tiempo, no deberíamos reconocer un grupo importante de narrativas contables que potencialmente se solapan con las n…