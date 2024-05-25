Infraestructura Ambiental

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Environmental Infrastructure.

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Infraestructura Ambiental

Es la infraestructura que proporciona a las ciudades y pueblos el suministro de agua, la eliminación de residuos y los servicios de control de la contaminación. Comprenden amplias redes de acueductos, embalses, tuberías de distribución de agua, alcantarillas y estaciones de bombeo; sistemas de tratamiento como tanques de sedimentación y tanques de aireación, filtros, fosas sépticas, plantas de desalinización e incineradores; e …