Infraestructuras para el Desarrollo Económico
Infraestructuras para el Desarrollo Económico
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre las "Infraestructuras para el Desarrollo Económico". Puede interesar información acerca del Desarrollo Económico Internacional, y también sobre el país en desarrollo. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.