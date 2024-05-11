Ingresos Públicos

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: Public Income, Public Revenue. Los ingresos del gobierno a través de todas las fuentes se denominan ingresos públicos o rentas públicas. Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:

Según parte de la literatura, el término ingreso público tiene dos partes: