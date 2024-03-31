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La Innovación Abierta Empresarial

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre la innovación abierta empresarial. Más específicamente, puede verse la "Innovación Empresarial en las Economías Emergentes" y, en general, puede verse la información sobre la innovación empresarial." Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto.