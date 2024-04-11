Insolvente

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Persona física o jurídica que no puede hacer frente al pago de sus deudas o al cumplimiento de sus obligaciones por falta de recursos.

Persona imposibilitada para atender sus deudas y obligaciones./ Persona que tiene un pasivo (véase más en la plataforma (de Lawi)) exigible superior al activo real.